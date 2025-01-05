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        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:20
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        Elazığ'da karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçlar yolda kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu kardan temizlenen yolda araçların ilerlemesi sağlandı.

        Kent genelinde karla mücadele kapsamında olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekliyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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