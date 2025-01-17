Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından afet eğitimi düzenlendi.
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından afet eğitimi düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından 2021-2030 Stratejik Plan kapsamında belirlenen "Toplumsal dayanıklılık" temel hedefi doğrultusunda afetlere karşı toplumun direncini artırmak, Türkiye Afet Yönetim Sistemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünde kurumda görevli personele yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve toplumun afet yönetimine etkin katılımını sağlamak amacıyla Türkiye Afet Yönetim Sistemi, afet malzemeleri tanıtıldı, çadır kurma konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca katılımcılara afet bilinci ve afetten korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Eğitimde, katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.
Eğitim sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara sertifika verildi.
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