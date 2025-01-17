Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi

Eğitimde, katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.

Ayrıca katılımcılara afet bilinci ve afetten korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve toplumun afet yönetimine etkin katılımını sağlamak amacıyla Türkiye Afet Yönetim Sistemi, afet malzemeleri tanıtıldı, çadır kurma konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.