Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi

        Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından afet eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay tarafından Elazığ'da afet eğitimi düzenlendi
        ABONE OL

        Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü tarafından afet eğitimi düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından 2021-2030 Stratejik Plan kapsamında belirlenen "Toplumsal dayanıklılık" temel hedefi doğrultusunda afetlere karşı toplumun direncini artırmak, Türkiye Afet Yönetim Sistemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğünde kurumda görevli personele yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Elazığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimde afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmek ve toplumun afet yönetimine etkin katılımını sağlamak amacıyla Türkiye Afet Yönetim Sistemi, afet malzemeleri tanıtıldı, çadır kurma konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca katılımcılara afet bilinci ve afetten korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

        Eğitimde, katılımcılar hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek farkındalıklarını artırma fırsatı buldu.

        Eğitim sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Blinken'ı protesto eden gazeteci salondan çıkarıldı
        Blinken'ı protesto eden gazeteci salondan çıkarıldı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'ın Keban ilçesine gelen Keban-Der üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletteki kurye ağır yaralandı
        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı
        Kazada otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yük...
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a yaptıracağı okul, yarım kaldı; yük...
        Elazığ'da öğrencilerin matematik becerisi oyunlarla gelişiyor
        Elazığ'da öğrencilerin matematik becerisi oyunlarla gelişiyor