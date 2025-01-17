Ağın Belediyesine Ekrem İspir Konağı'nın işletim hakkı devrildi

Çakar, ilçenin geçmişini yansıtan tarihi Ekrem İspir Konağının 10 yıllığına belediye devredildiğini belirterek, "Konu ile bizzat ilgilenen Kaymakamımız Türkmenoğlu'na teşekkür ederiz. Ağın'ın sosyal ve kültürel oluşumuna katkıda bulunacak olan yenileme projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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