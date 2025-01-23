Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 2020'deki depremin ardından yıkılan okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle her yıl güncellenen risk analizleri neticesinde yıkımı gerçekleştirilen okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 2020'deki depremin ardından yıkılan okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle her yıl güncellenen risk analizleri neticesinde yıkımı gerçekleştirilen okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı.

        Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen sarsıntılar nedeniyle kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı kaynakla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 48 okulun yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkılanların yerine yapımına başlanan 85 okuldan 61'inin yapımı tamamlanarak eğitime kazandırıldı, 14'ünün yapımı sürüyor.

        Kentte ayrıca 38 okulda güçlendirme, birçok okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

        - "Okullar geniş, ferah en önemlisi de güvenilir"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, büyük hasara neden olan 24 Ocak 2020'deki depremden sonra kentteki okulların büyük oranda yenilendiğini söyledi.

        Depremin ardından hazırlanan yatırım programı kapsamında okullarda büyük bir yenileşme yaşandığını aktaran Yiğit, depremde ağır hasar alan ve dayanıksız okulların yerine yenilerinin yapılması sürecinin yoğun bir şekilde planlandığını, bugüne kadar da bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Yiğit, depremden sonra bugüne kadar 61 okulu teslim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Hepsi eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarımız Milli Eğitim Bakanlığının en son hazırladığı projeler kapsamında inşa edildi. Okullar geniş, ferah en önemlisi de güvenilir. 2020 depreminden sonra yıkılan 204 dersliğin yerine yaklaşık 1500 dersliği ilimize kazandırdık. Bu sayede okullarımızın güvenli dönüşümünü sağladık. Yeni okullar ilk testini 6 Şubat 2023'teki depremde verdi. Yeni binalarımız başta olmak üzere hiçbir binamız hasar görmedi. Çok küçük onarımlarla eğitim öğretim sürecine hızlı bir şekilde geri döndük. Bu da yapılan çalışmanın ne kadar yerinde, isabetli ve güvenilir olduğunun bir göstergesi."

        - "Okulumuzun sağlam olduğunu düşünüyorum"

        100. Yıl Çaydaçıra Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerden Ebrar Feyza Güler, depremden sonra yapılan okulunda kendini güvende hissettiğini, bu okulda deprem korkusu yaşamadığını vurguladı.

        Alim Duhan Özden de yeni okullarında sınıfların geniş olduğunu, okul bahçesinde oyun alanlarının bulunduğunu ifade etti.

        Özden, "Büyük bir deprem yaşadık ama ben okuluma güveniyorum. Okulumuzun sağlam olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Zeynep Yüsra Oval ise okulunun dayanıklı olması nedeniyle kendisini güvende hissettiğini belirtti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği
        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği
        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu
        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu
        Elazığ'da yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı
        Elazığ'da yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı
        Kovancılar Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi
        Kovancılar Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı