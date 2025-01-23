Elazığ'da 2020'deki depremin ardından yıkılan okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle her yıl güncellenen risk analizleri neticesinde yıkımı gerçekleştirilen okulların yerine 61 okul eğitime kazandırıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen sarsıntılar nedeniyle kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı kaynakla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 48 okulun yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkılanların yerine yapımına başlanan 85 okuldan 61'inin yapımı tamamlanarak eğitime kazandırıldı, 14'ünün yapımı sürüyor.

Kentte ayrıca 38 okulda güçlendirme, birçok okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

- "Okullar geniş, ferah en önemlisi de güvenilir"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, büyük hasara neden olan 24 Ocak 2020'deki depremden sonra kentteki okulların büyük oranda yenilendiğini söyledi.

Depremin ardından hazırlanan yatırım programı kapsamında okullarda büyük bir yenileşme yaşandığını aktaran Yiğit, depremde ağır hasar alan ve dayanıksız okulların yerine yenilerinin yapılması sürecinin yoğun bir şekilde planlandığını, bugüne kadar da bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yiğit, depremden sonra bugüne kadar 61 okulu teslim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepsi eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarımız Milli Eğitim Bakanlığının en son hazırladığı projeler kapsamında inşa edildi. Okullar geniş, ferah en önemlisi de güvenilir. 2020 depreminden sonra yıkılan 204 dersliğin yerine yaklaşık 1500 dersliği ilimize kazandırdık. Bu sayede okullarımızın güvenli dönüşümünü sağladık. Yeni okullar ilk testini 6 Şubat 2023'teki depremde verdi. Yeni binalarımız başta olmak üzere hiçbir binamız hasar görmedi. Çok küçük onarımlarla eğitim öğretim sürecine hızlı bir şekilde geri döndük. Bu da yapılan çalışmanın ne kadar yerinde, isabetli ve güvenilir olduğunun bir göstergesi."