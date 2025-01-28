Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 hükümlü yakalandı
Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik son bir ay içinde çalışma yürüttü.
Çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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