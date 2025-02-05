Elazığ'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.B'nin kullandığı 23 BL 614 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.