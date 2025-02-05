Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Elazığ'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara döneceğinin değerlendirildiğini belirtti.

Şehir merkezinde yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyuran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır."

Vali Hatipoğlu, öğrencilerden yarını kitap okuyarak değerlendirmelerini isteyerek, "6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.