6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da 8 bin 834 konut hak sahiplerine teslim edildi

İSMAİL ŞEN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 8 bin 834 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla TOKİ tarafından 685'i köy evi olmak üzere 8 bin 834 konut inşa edildi.

Bu konutlar, depremzedelere teslim edildi.

Kentte depremzedeler için konut, köy evi ve iş yeri yapımı sürüyor.

Yıl sonuna kadar 2 bin 112 konut, 2 bin 109 köy evi ve 87 iş yerinin daha yapılması hedefleniyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ilk olarak 24 Ocak 2020 depremiyle sarsılan Elazığ'da yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan seferberlikle, ağır hasarlı binlerce yapının yıkıldığını, bunların yerine TOKİ tarafından yapılan 24 bini aşkın konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Bu sayede eski yapı stokundan kurtulan Elazığ'ın birçok ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan "asrın felaketi"ni çok daha sıkıntısız atlattığını aktaran Hatipoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentte toplam 10 bin 796 yapının hasar gördüğünü, bu yapıların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yüzde 95 tamamladıklarını bildirdi.

Vali Hatipoğlu, "Davalı olan süreçlerimiz var, bu süreçlerin takibini yapmaktayız. Yapılan konutlarla Elazığ'ımız adeta bir şantiye dönmüştür. Bu çalışmalar ayrıca yerinde dönüşüm projeleri çerçevesinde de yine 209 konutun inşaatı tamamlanmış, 709 yapı için ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir. Deprem sonrasında vatandaşlarımıza toplam 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın tutarda nakdi yardımda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından kırsalda da yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Hatipoğlu, bu anlamda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.