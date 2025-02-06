CHP heyeti, Elazığ'da meslek odaları temsilcilerini ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan oluşan heyet, Elazığ'da meslek odaları temsilcilerini ziyaret etti.

Başkanlığını Erol'un yaptığı heyet, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, burada oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Erol, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te ülkenin büyük bir facia yaşadığını anımsattı.

Yaşanan depremin ikinci yılı dolayısıyla 11 ile milletvekillerin gittiğini ifade eden Erol, oda başkanlarıyla bir araya geldiklerini, deprem süreci ile ilgili esnafın beklentilerini, taleplerini, yaşadıkları sorunları yerinde tespit ederek, rapor halinde genel başkanlarına sunacaklarını söyledi.

Tunceli ve Bingöl'de olası bir depremin Elazığ'ı da etkilebileceğini dile getiren Erol, şöyle devam etti:

"Tedbirlerin alınması lazım. Siyaset kurumu şunu yapmalı yaşanan bir olumsuzluktan sonra geçmiş olsun ve başsağlığı için gelmemeli. Bir sorun yaşanmadan onunla ilgili çözüm bulup yaşanacak sorunları en alt düzeye düşürebilecek önceden tedbirlerin alınması gerekiyor."

Erol, Elazığ'da hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve yeni konutların yapılmasının hızlı bir şekilde geliştiğini bildirdi.

6 Şubat depremlerinde bölgenin büyük yara aldığını dile getiren Erol, Kahramanmaraş ve Hatay'a gittiğini, Hatay'ın depremden çok etkilendiğini anlattı.

Erol, "Devletimiz büyüktür, temennimiz bir an önce oradaki sorunların çözülmesinde gecikmenin giderilerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesidir." diye konuştu.

İldeki diğer vekiller, belediye başkanı ve vali ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini kaydeden Erol, Kurum'un bölgeye bakış açısının son derece olumlu olduğunu belirtti.