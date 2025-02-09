Çimentaş Elazığspor Kulübünden Artı Değer Vanspor FK otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor Kulübü, kentte dün Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü otobüsüne gerçekleştirilen, 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün Vanspor karşısında 2-1 sonuçlanan galibiyet elde edildiği belirtilerek, "Karşılaşma boyunca yaşanan tüm tartışmalı pozisyonlar sosyal medyada paylaşılan tek taraflı görüntülerle değil maç yayını üzerinden objektif bir şekilde incelenmesi gerekir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığspor yönetimi olarak, Vanspor kafilesini şehrimizde en iyi şekilde ağırladık, dostane ortamda bir araya geldik, antrenman yapmaları için kulüp tesislerimizdeki sahaları tahsis ettik, maç esnasında kendilerine özel loca tahsis ederek konforlu bir ortamda maç izleme imkanı sunduk ve 2 gün boyunca her türlü misafirperverliği gösterdik ancak Vanspor yönetimi kendilerine tahsis edilen bu locada bir video çekerek mahsur kaldıklarını iddia etmiş, bu asılsız algı çalışmasıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır. Vanspor kafilesi maçın bitiminde herhangi bir engelle karşılaşmadan stattan ayrılmıştır. Vanspor otobüsü, 2 gün boyunca şehrimizin merkezinde dolaşmış, konaklamış ve herhangi bir zarara uğramamıştır. Şehirde günlerce hiçbir sorun yaşamayan kafile, mağlubiyet sonrası bir algı operasyonuna başvurmuştur. Maç sonrası, şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta gerçekleşen münferit bir olayı tüm Elazığ halkına mal etmek, şehirler arasında husumet yaratmaya çalışmak kabul edilemez. Bu olay bireysel olarak 2-3 kişinin gerçekleştirdiği münferit bir saldırıdır ve asla Elazığ halkını temsil etmemektedir. Bu olaya karışanları kınıyor, sporun saha içinde kalması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Van ve Elazığ'ın kardeş iki şehir olduğunu tekrar belirtiyor, birkaç kişinin provokasyonlarına asla teslim olmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Şehrimizi ve kulübümüzü asılsız iddialarla hedef gösteren, toplumsal barışı bozmayı amaçlayan her türlü provokasyonu reddediyor ve kınıyoruz."