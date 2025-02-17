Elazığ'da baca yangınına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kulubaba Mahallesi'ndeki iki katlı evin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye eri C.S, ekip arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiği sırada evin çatısından düşerek yaralandı.
Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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