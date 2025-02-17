Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da baca yangınına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:56 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da baca yangınına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri yaralandı
        ABONE OL

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baca yangınına müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kulubaba Mahallesi'ndeki iki katlı evin bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye eri C.S, ekip arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiği sırada evin çatısından düşerek yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çatı yangını söndürüldü; müdahale eden itfaiye personeli düştü
        Elazığ'da çatı yangını söndürüldü; müdahale eden itfaiye personeli düştü
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da, tren istasyonundan 400 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada
        Elazığ'da, tren istasyonundan 400 bin liralık kablo hırsızlığı kamerada
        Baskil'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıld...
        Baskil'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıld...
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı