Keban'da "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" semineri düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" konulu seminer verildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde lise öğrencilerine "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" konulu seminer verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda seminer programı düzenlendi.
Eğitim uzmanı Ziya Polattaş, "Hayata Değer Katan Bir Gençlik" konusunda öğrencilere seminer verdi.
Seminerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Polattaş'a plaket takdim etti.
Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen de katıldı.
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