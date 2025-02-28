Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö. F. Ç. yönetimindeki 23 KD 772 plakalı hafif ticari araç, Başyurt mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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