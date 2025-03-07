Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Açıklamada, şüphelilerden 30'u hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı aktarılarak, "Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 25 gram sentetik kannabinoid, 116,27 gram esrar, 91,32 gram metamfetamin, 35,27 gram kokain, 345 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat-6 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

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