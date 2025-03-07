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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:34
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Şubat-6 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'sinin çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandığı, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerden 30'u hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı aktarılarak, "Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 25 gram sentetik kannabinoid, 116,27 gram esrar, 91,32 gram metamfetamin, 35,27 gram kokain, 345 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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