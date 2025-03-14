Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı

Kaymakam Türkmenoğlu, iftarın ardından şehidin yakınları ile sohbet etti.

Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Dursun Kara ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolu Haçbel sırtı Karıncalı köyü yol ayrımında devriye görevi yapan ekip aracına teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı'nın ailesinin evine iftarda konuk oldu.

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