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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, şehit Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı'nın ailesiyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:07
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı
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        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, şehit Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı'nın ailesiyle iftar yaptı.

        Kaymakam Türkmenoğlu, eşi Zehra Türkmenoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Dursun Kara ile Osmaniye'nin Zorkun Yaylası yolu Haçbel sırtı Karıncalı köyü yol ayrımında devriye görevi yapan ekip aracına teröristlerce ateş açılması sonucu şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı'nın ailesinin evine iftarda konuk oldu.

        Kaymakam Türkmenoğlu, iftarın ardından şehidin yakınları ile sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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