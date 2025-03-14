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        Gelin geldiği Elazığ'da eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü

        SUAT ÖZTÜRK - Samsun'dan Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:05
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        Gelin geldiği Elazığ'da eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü
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        SUAT ÖZTÜRK - Samsun'dan Elazığ'a gelin gelen Nurdane Turan, eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü.

        Turan, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi aldığı sırada üniversiteden tanıştığı Şükrü Turan ile hayatını birleştirdi.

        Bir süre eşiyle işletmelerinde yöresel ürünlerin satışını yapan 3 çocuk annesi Turan, bu ürünlerin imalatını da gerçekleştirmek için arayışa girdi.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek almak isteyen Turan, modern imalat tesisi kurmak amacıyla proje hazırladı.

        TKDK tarafından onaylanan projesi sayesinde yüzde 65 hibe desteği alan Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda 1 milyon 300 bin liralık yatırımla 2017'de üretim tesisini kurdu.

        Türkiye'nin her bölgesine sipariş üzerine yöresel ürünler gönderen Turan, 72 kişiye de iş imkanı sağladı.

        - "İşletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük"

        46 yaşındaki Turan, AA muhabirine, evlendikten sonra eşiyle yıllarca yöresel ürünler sattıklarını söyledi.

        Kayınpederinin 1969'da kendi adıyla açtığı "Şekerci Ahmet Efendi" adlı iş yerinin Elazığ'ın en eski şekerci dükkanı olduğunu anlatan Turan, "Eşimle birlikte yöresel ürünlerin satışını yapıyorduk. Satışını yaptığımız ürünleri üretmek için bir araştırma yaptım. TKDK desteğinin olduğunu öğrendim. Seminerlerine katıldım. Hazırladığım proje onaylandıktan sonra modern bir tesis kurdum." dedi.

        Elazığ'ın bütün yöresel ürünlerini imal ettiklerini, tam kapasite çalıştıkları zaman günlük 2 tona kadar ürün çıkarabildiklerini dile getiren Turan, bütün illere ve yurt dışına satış yaptıklarını kaydetti.

        Tesiste orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi birçok ürün hazırladıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

        "Vakumlama sistemleriyle ürünlerin dayanıklılık süresini uzatabiliyoruz. Yıllarca Elazığ'a hizmet veren iş yerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. 1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor."

        Bölgenin yöresel ürünlerini severek imal ettiğini dile getiren Turan, devletin de çok güzel imkanlar sunduğunu anlattı.

        Turan, "İşletmemiz bünyesinde 72 kişiye iş imkanı sağladık. Devletin vermiş olduğu destekten sadece biz değil çevremizdekiler de yararlanıyor. Bu işletmeyle doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerimizi pazarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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