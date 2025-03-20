İftarda aile üyeleriyle bir araya gelen Atalık, onlarla sohbet etti.

Kaymakam Atalık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat ile Değirmenbaşı Mahallesi'nde oturan Birgül Demir'in evini ziyaret etti.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, iftarda bir eve misafir oldu.

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