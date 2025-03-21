Elazığ'da kar nedeniyle 293 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar nedeniyle 293 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle 316 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için 120 personel tarafından 97 araçla çalışma yürütülüyor. Çalışmalar sonucu 23 köy yolu ulaşıma açıldı, 293 yerleşim yerinin açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yolda mahsur kalan sürücüler, ekipler tarafından kurtarıldı.