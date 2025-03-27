Ağın'da Dünya Şiir Günü etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Dünya Şiir Günü ve Türk Dünyası ve Topluluklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ağın'da yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Türk Dünyası ve Topluluklar Haftası kapsamında 21 Mart Dünya Şiir Günü ve nevruz kutlamaları Niyazi Yıldırım Gençomanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmanın ardından, öğrenciler şiirler okundu.

Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu ve Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar verdi.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.