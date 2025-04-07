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        Elazığ Valiliği iki haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma bölgesindeki iki haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:02
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        Elazığ Valiliği iki haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma bölgesindeki iki haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 24 Mart-6 Nisan'da meydana gelen 342 asayiş olayında yakalanan 380 şüpheliden 22'si tutuklandı, 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 142 bin 867 kişi ve 52 bin 380 araç kontrol edildi, aranan 868 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 4 bin 923'üne cezai işlem uygulandı, 381 araç trafikten men edildi.

        Çalışmalarda, 14 tabanca, 5 tüfek, 7 kesici alet, 112 fişek, 2 şarjör, 190 paket sigara, 4 sahte banknot dolar, 14 sikke ve 4 tarihi eser ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 3 kilo 893 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 295 gram bonzai, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 52 uyuşturucu hap, 286 kannabinoid​​​​​​​, 57 gram kokain ve 70 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 48 trafik kazasında 114 kişi yaralandı.

        Ayrıca kayıp olarak aranan 13 kişi bulundu.

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