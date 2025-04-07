Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Elazığ Yeşilay Şubesi, yükümlülere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL

        Elazığ Yeşilay Şubesi, yükümlülere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak ve onların bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem May, Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki faaliyetleri kapsamında yükümlülere "zararlı alışkanlıklardan korunma" konusunda eğitim verdi.

        Yürütülen çalışmalarla, özellikle yükümlülerin alkol, uyuşturucu ve tütün ile kumar ve teknoloji bağımlılıklarından korunması, bu tür alışkanlıkların olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği iki haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği iki haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Baskil Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Baskil Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Elazığ'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Taşkesen, AA'nın kuruluşunun 105. yılını ku...
        Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Taşkesen, AA'nın kuruluşunun 105. yılını ku...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
        Elazığ İl Jandarma Komutanı Doğan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı