Elazığ'da yükümlülere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Elazığ Yeşilay Şubesi, yükümlülere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdi.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak ve onların bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem May, Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki faaliyetleri kapsamında yükümlülere "zararlı alışkanlıklardan korunma" konusunda eğitim verdi.

Yürütülen çalışmalarla, özellikle yükümlülerin alkol, uyuşturucu ve tütün ile kumar ve teknoloji bağımlılıklarından korunması, bu tür alışkanlıkların olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.​​​​​​​