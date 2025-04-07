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        Elazığ'da "Çayda Çıra Tiyatro Festivali" yarın başlıyor

        Elazığ'da, Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği tarafından organize edilen festival yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:51
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        Elazığ'da "Çayda Çıra Tiyatro Festivali" yarın başlıyor
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        Elazığ'da, Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği tarafından organize edilen festival yarın başlayacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen, Elazığ Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce katkı sunulan Çayda Çıra Tiyatro Festivali 12 Nisan'a kadar devam edecek.

        Festival kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, festivalin merkezinin Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi olacağı belirtildi.

        Festivalin tiyatro gösterimlerinden söyleşilere, atölye çalışmalarından şehir turlarına kadar geniş bir yelpazede kültürel bir deneyim sunacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu tür organizasyonlar bir şehrin kültürel hafızasını canlı tutmada büyük rol oynamaktadır. Festival, Elazığ'ın geçmişle geleceği buluşturan kültürel birikimini sanat yoluyla görünür kılıyor. Aynı zamanda şehir turizmine, sosyal canlılığa ve kültürel farkındalığa da katkı sağlıyor. Festival boyunca kentimiz hem yerel hem ulusal tiyatro ekiplerini ağırlarken, kültür ile iç içe, sanatla yoğrulmuş 5 gün geçirecek."

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