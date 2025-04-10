Keban'da çocuklar "Şirinler" tiyatro oyunu ile eğlendi

Oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, öğretmenler ilçedeki anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ile ebeveynleri de izledi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, Çayda Çıra Tiyatro Festivali kapsamında ilçedeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için "Şirinler" tiyatro oyunu sahnelendi.

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