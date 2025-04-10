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        Keban'da çocuklar "Şirinler" tiyatro oyunu ile eğlendi

        Keban ilçesinde, çocuklar sahnelenen "Şirinler" adlı tiyatro oyunuyla eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:08
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        Keban'da çocuklar "Şirinler" tiyatro oyunu ile eğlendi
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        Keban ilçesinde, çocuklar sahnelenen "Şirinler" adlı tiyatro oyunuyla eğlendi.

        Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda, Çayda Çıra Tiyatro Festivali kapsamında ilçedeki anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için "Şirinler" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Öğrenciler, oyunu izlemenin sevincini yaşadı.

        Oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, öğretmenler ilçedeki anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ile ebeveynleri de izledi.

        Galeri
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        Galeri
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