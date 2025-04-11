Elazığ'da nisan ayında 10 tiyatro oyunu sahnelenecek

Elazığ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce nisan ayında on tiyatro oyunu sahnelenecek.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nin birbirinden renkli tiyatro ve müzikaller ile sanatseverleri ağırlamaya devam ettiği belirtildi.

Bu bağlamda nisan ayı boyunca hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birçok tiyatro oyunu ve müzikalin sahneleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Nisan akşamı sahnelenen 'Aşkın İki Yüzü' tiyatro oyununda, ailelerinin tüm karşı çıkmalarına rağmen evlenen İrem ve Erol'un evliliği beklenmedik olaylarla sınanır. Aşkın, mutlulukla mı yoksa karmaşayla mı sonuçlanacağını sorgulayan romantik komedi türündeki oyun, izleyiciye ilişkiler üzerine düşündürücü anlar yaşattı.

13 Nisan'da 'Keloğlan Meyveler Ülkesinde' oyunu sahnelenecek. Türkiye turnesi kapsamında Elazığ’a gelen bu çocuk tiyatrosu, Keloğlan'ın meyveler ülkesindeki maceralarını anlatıyor. Eğlenceli ve eğitici yönüyle dikkat çeken oyun, minik izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

17 Nisan'da 'Sevimli Dostlar' müzikali sahnelenecek. Çocuklara hitap eden bu müzikalde farklı karakterler, müzik ve dans eşliğinde eğlenceli bir hikayede buluşuyor. Müzikal, çocuklara dostluk ve birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor. 17 Nisan'da 'Beyaz Geceler' oyunu sahnelenecek. Dostoyevski'nin gençlik döneminde kaleme aldığı klasik eserden uyarlanan oyun, Petersburg'un yalnız sokaklarında karşılaşan iki gencin kısa ama etkileyici aşk hikayesini sahneye taşıyor. 19 Nisan'da 'Davetsiz Misafir' oyunu sahnelenecek. İzleyiciyle doğrudan iletişime geçen interaktif komedi gösterisi, kahkaha dolu dakikalar vadediyor. Sürprizlerle dolu performans, eğlenceyi doruğa çıkarıyor. 20 Nisan'da 'Küçük Kara Balık' oyunu sahnelenecek. Cesur bir balığın, yaşadığı dar alandan çıkıp farklı türleri tanımak üzere çıktığı macera dolu yolculuğu konu edinen çocuk oyunu, keşfetmenin ve cesaretin önemini anlatıyor. 21 Nisan'da 'Oyunbozan' oyunu sahnelenecek. Oyunbozan Sahne tarafından sahnelenen bu yapım sürprizlerle dolu bir gösterim vaat ediliyor. 26 Nisan'da 'Adem'le Elma' oyunu sahnelenecek. Bir aile komedisi olan oyunda, kayınçonun iş kurma çabası üzerinden mahalle hayatının eğlenceli yanları sahneleniyor. Tek perdede geçen oyun, izleyicilere keyifli bir akşam sunuyor.