Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası etkinliklerle kutlanıyor

        Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        ABONE OL

        Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hafta dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi tarafından "Üreten Kütüphaneler" temasıyla düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

        Bu çerçevede, ilköğretim okulu öğrencilerinin halk kütüphanesinde misafir edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

        "Ziyaretler sırasında öğrencilere kütüphane tanıtılarak, sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca, eğitsel oyunlar ve kitap okuma etkinlikleriyle öğrencilerin katılımı teşvik edildi. İl Halk Kütüphanesi, 'Üreten Kütüphaneler' yaklaşımıyla kütüphaneleri yalnızca kitap okunan yerler değil, aynı zamanda düşüncenin, bilginin ve kültürel üretimin merkezleri olarak konumlandırmayı sürdürüyor. Bu yıl toplumsal üretime vurgu yapılan temayla düzenlenen etkinliklerde, kütüphanelerin bilgiye erişimin ötesinde bireysel ve toplumsal gelişimi destekleyen dinamik alanlar olduğuna dikkat çekiliyor."

        Açıklamada, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle üretken bir toplumun inşasına katkı sunmayı amaçlayan İl Halk Kütüphanesi'nde her yaştan bireyin katılımını teşvik eden etkinliklerle kütüphane haftasının dolu dolu geçirildiği aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Palu Kalesi'nde 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılacak
        Palu Kalesi'nde 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılacak
        Elazığ'da nisan ayında 10 tiyatro oyunu sahnelenecek
        Elazığ'da nisan ayında 10 tiyatro oyunu sahnelenecek
        Keban'da çocuklar "Şirinler" tiyatro oyunu ile eğlendi
        Keban'da çocuklar "Şirinler" tiyatro oyunu ile eğlendi
        Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sahibine teslim ett...
        Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sahibine teslim ett...
        İki arkadaş müstakil evi sultan tavuğu üretimi için adeta "AR-GE" merkezine...
        İki arkadaş müstakil evi sultan tavuğu üretimi için adeta "AR-GE" merkezine...
        Keban'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Keban'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti