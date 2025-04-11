Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Elazığ'da 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hafta dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi tarafından "Üreten Kütüphaneler" temasıyla düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Bu çerçevede, ilköğretim okulu öğrencilerinin halk kütüphanesinde misafir edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Ziyaretler sırasında öğrencilere kütüphane tanıtılarak, sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte ayrıca, eğitsel oyunlar ve kitap okuma etkinlikleriyle öğrencilerin katılımı teşvik edildi. İl Halk Kütüphanesi, 'Üreten Kütüphaneler' yaklaşımıyla kütüphaneleri yalnızca kitap okunan yerler değil, aynı zamanda düşüncenin, bilginin ve kültürel üretimin merkezleri olarak konumlandırmayı sürdürüyor. Bu yıl toplumsal üretime vurgu yapılan temayla düzenlenen etkinliklerde, kütüphanelerin bilgiye erişimin ötesinde bireysel ve toplumsal gelişimi destekleyen dinamik alanlar olduğuna dikkat çekiliyor."