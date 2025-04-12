Elazığ'da Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasının ödül töreni düzenlendi
Elazığ'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi amacıyla tören düzenlendi.
Elazığ'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi amacıyla tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz dereceye giren öğrencilere ödül verdi.
Fotoğraf çekimiyle sona eren törende, sağlıklı nesiller için Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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