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        Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 04:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 04:17
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        Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Cahit Dalokay Caddesi'nde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ACM 547 plakalı otomobil ile 23 AED 505 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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