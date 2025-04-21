TKDK Elazığ Koordinatörü Uzun'dan Baskil Kaymakamı Türker'e ziyaret

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Türker, makamında kabul ettiği Uzun ile bir süre görüştü.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ Koordinatörü Veysel Uzun, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'i ziyaret etti.

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