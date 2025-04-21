Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Operasyonda, 5 kilo 22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 2 fişek ve bir miktar para ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştıkları, naklettikleri ve sakladıkları iddiasıyla 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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