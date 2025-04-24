Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu
Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Elazığ-Malatya kara yolunun 40'ıncı kilometresinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hareket halindeki tırın motor bölümü alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle Elazığ-Malatya istikametinde kısa süreliğine trafiğe kapanan yol açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.