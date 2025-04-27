Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

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