Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programında stant açtı

Ziyaretçilerden ilgi gören stantta, kalem, anahtarlık, bileklik ve bağımlılığın bırakılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeşilay da stant kurdu.

Yeşilay ve Genç Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

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