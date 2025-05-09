Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği sona erdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunun düzenlediği Kariyer Günü etkinliği sona erdi.

Keban Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, etkinliğin son gününde, programın 3 gün sürdüğünü söyledi.

Etkinliği üniversitenin 50. kuruluş yılı kapsamında düzenlediklerini bildiren Pıhtılı, "Bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi çok önemli ve kıymetlidir. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte, Keban Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Evren Parlak moderatörlüğünde Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Balcı, iş güvenlik uzmanı Dr. Hakan Erdoğan ve Nurullah Acar öğrencilerle bir araya geldi.

Programa, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.