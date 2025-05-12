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        Göl manzaralı işletme devlet desteğiyle modern hale getirildi

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kıyısındaki lokantayı babalarından devralan kardeşler, devlet desteğiyle kapasitesini artırdıkları işletmeyi modern hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:37
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        Göl manzaralı işletme devlet desteğiyle modern hale getirildi
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kıyısındaki lokantayı babalarından devralan kardeşler, devlet desteğiyle kapasitesini artırdıkları işletmeyi modern hale getirdi.

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilere birçok alanda hibe desteği sunuyor.

        Bu kapsamda Sivrice'de babalarının 35 yıldır işlettiği lokantayı devralan Metin, Hayati, Burak ve Çetin Kaçmaz kardeşler, tesisi büyütüp daha iyi hizmet verebilmek için 2019'da TKDK'ye başvurdu.

        Devletin yüzde 55 hibeyle verdiği 1 milyon 20 bin lira desteğe kendi birikimlerini katarak yaklaşık 2 milyon liralık yatırıma dönüştüren Kaçmaz kardeşler, 80 kişilik kapasiteli işletmeyi 500 kişiye çıkardı.

        Aile işletmesi olan göl manzaralı lokanta devletin desteğiyle kapasitesi artırıldıktan sonra 20 kişiye de iş kapısı oldu.

        - "Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimizi ağırlıyoruz"

        Kardeşlerden 2 çocuk babası Metin Kaçmaz (48), AA muhabirine, 35 yıl babasıyla çalıştıkları işletmeyi devraldıklarını, lokantayı büyütüp müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için TKDK'ye başvurduklarını söyledi.

        Kaçmaz, projelerinin onaylandığını ve yüzde 55 hibe desteği alarak projelerini uyguladıklarını anlatarak, "Devletin desteğiyle 80 kişi kapasiteli işletmeyi, 500 kişiye çıkardık. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlıyoruz." dedi.

        İşletmelerinin donanımlı ve modern olduğunu anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

        "İşletmemiz hem doğuya hem de batıya açılan kara yolu üzerinde. Göl manzarası, doğal güzellikleri ve temiz havasından dolayı tercih ediliyoruz. Gelen misafirlerimiz burada dinleniyor. Balık çeşitleri var. Uzun yoldan gelen misafirlerimiz burada dinlenme imkanı buluyor. Misafirlerimiz burada nefes alıyor. Tatil bölgesi olduğu için yoğunluk çok oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimizi ağırlıyoruz. Göl manzarası eşliğinde yemeklerini yiyorlar. Devletten aldığımız bu destek sayesinde işletmemiz modern oldu. Daha önce aile bireyleri çalışıyordu, şimdi 20 kişiye daha istihdam sağladık."

        -"Göl manzarası eşliğinde çok güzel lezzetler tadıyoruz"

        Müşterilerden Hatice Akyıl da Diyarbakır'dan geldiklerini, işletmenin yerinden ve hizmetinden memnun olduğunu belirtti.

        Akyıl, "Temizlik ve hijyen açısından güzel bir işletme. Son yıllarda yenilendi. Göl manzarası eşliğinde güzel lezzetler tadıyoruz." dedi.

        Uğur Günindi ise seyahatlerde burada mola vermeyi tercih ettiklerini belirterek, "Doğası, göl manzarası ile sakin ve huzurlu. Yolculukta yorgunluğumuzu burada dinlenerek atıyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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