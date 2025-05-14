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        Elazığ'da özel gereksinimli çocuklar ve engelliler uçurtma şenliğinde buluştu

        Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "9. Engelsiz Uçurtma Şenliği"nde özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:33
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        Elazığ'da özel gereksinimli çocuklar ve engelliler uçurtma şenliğinde buluştu
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        Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "9. Engelsiz Uçurtma Şenliği"nde özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler bir araya geldi.

        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireyler, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçuruldu, halay çekildi.

        Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğiyle özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireylere güzel bir gün yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bu tür aktivitelerin engelli bireylerin sosyalleşmelerine, kaynaşmalarına ve rehabilitasyonlarına önemli katkı sunduğunu ifade eden Ergün, "Vali Numan Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, engellilere yönelik hizmet veren dernek başkanları ve derneklere üye engelli bireyler ile aileleri, resmi ve özel engelli bireylere yönelik hizmet veren kuruluşlarda bakım altında bulunan engelli bireyler ve kurum personelinin katılım sağladığı şenlik, 2025 Yılı Aile yılı olması hasebiyle de anlamlıydı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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