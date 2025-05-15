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        Ağın'da çocuklar "Gezen Sinema Tırı" ile film keyfi yaşadı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:00
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        Ağın'da çocuklar "Gezen Sinema Tırı" ile film keyfi yaşadı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ağın Hüseyin Taşbaşı Anaokulu bahçesine getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

        "Rafadan Tayfa" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmlerinin gösterildiği etkinlikte, çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, etkinliğe katılarak çocukların heyecanını paylaştı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine Anadolu'nun bir çok yerine giderek kültürel bir ortamda çocukları sinemayla buluşturdukları için teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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