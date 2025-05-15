Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel, Ağın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Törene, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Ağın'da çocuklar "Gezen Sinema Tırı" ile film keyfi yaşadı
        Ağın'da çocuklar "Gezen Sinema Tırı" ile film keyfi yaşadı
        Karakaya Baraj Gölü ilkbaharda doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor
        Karakaya Baraj Gölü ilkbaharda doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor
        Keban'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
        Keban'da Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
        Elazığ'da özel gereksinimli çocuklar ve engelliler uçurtma şenliğinde buluş...
        Elazığ'da özel gereksinimli çocuklar ve engelliler uçurtma şenliğinde buluş...
        Baskil'de öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi
        Baskil'de öğrencilere kan bağışı eğitimi verildi
        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu
        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu