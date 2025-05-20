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        Elazığ'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlanıyor

        Elazığ'da,"Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:37
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        Elazığ'da "Müzeler Haftası" etkinliklerle kutlanıyor
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        Elazığ’da,"Müzeler Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamayada, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftanın etkinliklerle kutlanmaya devam edildiği belirtildi.

        Hafta boyunca düzenlenen faaliyetler ile hem müzecilik bilincinin artırılması hem de gençlerin kültürel mirasa ilgisinin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Etkinlikler, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğünün organizasyonuyla yürütülüyor. Bu kapsamda arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik temalı eğitim seminerleri düzenleniyor. Haftanın en dikkat çeken etkinliklerinden biri merkeze bağlı Salkaya köyünde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları oldu. Kazı alanında ortaya çıkarılan 84 metrekarelik eşsiz taban mozaiği büyük ilgi gördü. Harput Anadolu Lisesi öğrencileri, kazı alanını ziyaret ederek hem arkeolojik kazı deneyimi yaşadı hem de tarihi mozaiği yerinde inceleme fırsatı buldu."

        Hafta kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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