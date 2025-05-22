Ağın Belediyesi GES ile içme suyu şebekesinin enerjisini karşılayacak
Elazığ'da Ağın Belediyesi ilçede içme suyunda elektrik maliyetinin düşürülmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor.
Elazığ'da Ağın Belediyesi ilçede içme suyunda elektrik maliyetinin düşürülmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Mahallesi'nde belediyeye ait içme suyu tesislerinde elektrik enerjisinin sağlanması için güneş enerji santrali kuruluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ilçemizde elektrik maliyetini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak adına girişimde bulunduklarını belirterek, "42 panelden oluşan güneş enerjisi santralinin içme suyu pompamıza enerji sağlayacak içme suyu şebeke hattını devreye sokuyoruz. Bu sayede hem yenilenebilir enerji kullanımını sağlayacağız hem de tasarruf ederek belediyemize katkı sağlayacağız. Ağın'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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