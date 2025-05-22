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        Ağın Belediyesi GES ile içme suyu şebekesinin enerjisini karşılayacak

        Elazığ'da Ağın Belediyesi ilçede içme suyunda elektrik maliyetinin düşürülmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:44
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        Ağın Belediyesi GES ile içme suyu şebekesinin enerjisini karşılayacak
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        Elazığ'da Ağın Belediyesi ilçede içme suyunda elektrik maliyetinin düşürülmesi için Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Mahallesi'nde belediyeye ait içme suyu tesislerinde elektrik enerjisinin sağlanması için güneş enerji santrali kuruluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ilçemizde elektrik maliyetini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak adına girişimde bulunduklarını belirterek, "42 panelden oluşan güneş enerjisi santralinin içme suyu pompamıza enerji sağlayacak içme suyu şebeke hattını devreye sokuyoruz. Bu sayede hem yenilenebilir enerji kullanımını sağlayacağız hem de tasarruf ederek belediyemize katkı sağlayacağız. Ağın'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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