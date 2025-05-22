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        Elazığ'da sığır yetiştiricilerine hibe destekle antimastitör cihazı verildi

        Elazığ'da, İl Özel İdaresi tarafından sığır yetiştiricilerine yüzde 100 hibe destekle anstimastitör cihazı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:36
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        Elazığ'da sığır yetiştiricilerine hibe destekle antimastitör cihazı verildi
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        Elazığ'da, İl Özel İdaresi tarafından sığır yetiştiricilerine yüzde 100 hibe destekle anstimastitör cihazı verildi.

        Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi koordinesinde Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye 100 küçük aile işletmesine hibe destekli verilen anstimastitör cihazının tanıtımı yapıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu, üretilen cihazın yapılan denemeler sonucu sığır yetiştiricileri açısından verimli olduğunun tespit edildiğini söyledi.

        Cihazın kullanımı için sığır yetiştiricilerini destekleme kararı aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Cihazların çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz. Bu cihazın ilimizde, ülkemizde yaygınlaşmasının da inşallah ilk adımı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da "Bir tarım ülkesiyiz ve tarım alanında da modern dünyada olduğu gibi tarım teknolojilerini kullanan, onları tarımda geliştiren bir ülke olmamız gerektiği de hepimizin malumu. Bu konuda da inşallah önümüzdeki süreçte ülkemiz önemli bir yere gelecek." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen de Türkiye'de büyükbaş sektörünün en önemli sorunlardan birinin mastitis hastalığı olduğuna dikkati çekerek, üretilen cihazın bu noktada ülke için önemli olduğunu vurguladı.

        Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Uçak Bakım Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Tanyeri de şunları söyledi:

        "Dünyada patenti alınmış, geliştirilmiş ve ilk defa çiftçilerimizle buluşacak olan bu ürünün Elazığ'da ilk tanıtımının yapılması önemli. Uluslararası ve ulusal patenti alındı ve dünyada ilk kez Elazığ'da kullanımına başlanacak."

        Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan da dağıtılan cihazların yetiştiricilere hayırlı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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