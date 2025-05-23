Elazığ'da meslek lisesi öğrencilerinden kanserle mücadele eden çocuklara destek

Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri kanserle mücadele eden çocuklara özel hastane giysisi üretti.

Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Güvenç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin öğretmenleriyle "Her Çocuk Bir Bayramdır" sloganıyla başta lösemi ve diğer kanser türleriyle mücadele eden çocuklar için bir proje ortaya koyduklarını belirtti.

Proje kapsamında, okulun tekstil atölyesinde eğitim gören öğrencilerinin hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için hastane şartlarına uygun antibakteriyel özellikte, pamuklu ve terletmeyen giysiler ürettiğini anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

"Hasta kız ve erkek çocukların ilgisini çekecek bir nebzede olsa onları eğlendirecek, çizgi film karakterleriyle donatılmış, kullanışlı hastane elbisesi, maske, şapka ve bone üretimi gerçekleştirdik. Proje paydaşlarımızdan olan LÖSEV Türkiye temsilcileri Ankara'dan gelerek okulumuzda öğrencilerimize seminer verip, projemiz hakkında bilgi aldılar. Projemizin ülke genelindeki tüm çocuklara ulaştırılmasını sağlamak için dernek olarak destek olacaklarını ifade ettiler.