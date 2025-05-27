Keban'da öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Keban Spor Salonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri uygulandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, taramada öğrencilerin spora olan yatkınlıklarının belirlendiğini belirtti.
Emre, test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrencilerin Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edileceğini aktardı.
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