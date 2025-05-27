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        Keban'da öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:02
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        Keban'da öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenciler tarama testlerinden geçirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Keban Spor Salonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri uygulandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, taramada öğrencilerin spora olan yatkınlıklarının belirlendiğini belirtti.

        Emre, test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrencilerin Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edileceğini aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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