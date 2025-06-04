Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezi ve kırsaldaki cami ve mezarlıkları temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezi ve kırsaldaki cami ve mezarlıkları temizliyor.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kurban Bayramı öncesi cami ve mezarlıkların temizliği için 40 yükümlü görevlendirildi.

        İhtiyaç duyulan 30 camide temizlik yapan yükümlüler, bunun yanı sıra şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

        Hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamlarken bu çalışma ile hem vatandaşların bayramda temiz bir ortamda ibadet yapmaları hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlanıyor.

        - "Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkartıyorlar"

        Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, bünyelerindeki yükümlüleri topluma kazandırmak için onları faydalı işlerde görevlendirdiklerini söyledi.

        Bu görevlerden birinin de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kendilerine iletilen cami ve mezarlıkların temizlenmesi olduğunu ifade eden Pirinççi, "Kurban Bayramı öncesi temizlik ihtiyacı olduğu bildirilen camilerimiz, şehitliklerimiz ve mezarlıklarımız kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan hükümlülerimizce temizleniyor. Bayram öncesi özellikle bu alanlara önem verdik fakat aslında tüm kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç bildirdiği takdirde destek veriyoruz. Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu yönde olumlu dönüşler alıyoruz." dedi.

        Pirinççi, bu çalışmaların hem kamu hem de yükümlü adına önemli olduğuna işaret ederek, bayram öncesi temizlik çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü belirtti.

        "Yükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştığını hissettiğinde rehabilitasyon süreçleri hızlanıyor. Bunun yanında kamuya vermiş oldukları zararı telafi etme adına bir alan da oluşmuş oluyor." diyen Pirinççi, bu çalışmayla vatandaşların bayramda temiz bir ortamda ibadetlerini yapacaklarını ifade etti.

        Pirinççi, "Camilerimizde ayrıntılı temizlik yapılıyor. Yükümlülerin camilerdeki o manevi havayı solumaları da çok önemli. Hocalarımız da yükümlülerle çok güzel sohbetler ediyor. Bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Denetimli serbestlik sistemi bireye umut, topluma güven vermeye devam ediyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Keban'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
        Keban'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
        Keban'da baraj gölünde denetim
        Keban'da baraj gölünde denetim
        Keban'da öğrencilere "İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi" verildi
        Keban'da öğrencilere "İş Kulübü Faaliyetleri Eğitimi" verildi
        Ağın'da 150 hanenin içme suyu sorununu giderecek çalışma tamamlandı
        Ağın'da 150 hanenin içme suyu sorununu giderecek çalışma tamamlandı
        Elazığ'da 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayda 7...
        Elazığ'da 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı birbiriyle bağlantılı 2 olayda 7...
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı