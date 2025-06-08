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        Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:26
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        Elazığ'da yanan taksinin sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        R.A'nın kullandığı 23 T 0086 plakalı takside, Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında beklediği sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        O sırada araçta bulunan sürücü R.A. yaralandı.

        Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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