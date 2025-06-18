Keban'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yaklaşık 5 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangında, 2 kaplumbağanın da telef olduğu öğrenildi.

Çalık köyü Soğanlı mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

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