Keban'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalık köyü Soğanlı mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yeri ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 5 dönüm otluk alanın zarar gördüğü yangında, 2 kaplumbağanın da telef olduğu öğrenildi.
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