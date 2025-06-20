Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" hizmete başladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde "Deniz Temizleme Aracı" törenle hizmete başladı.

Hazar Gölü Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen "Deniz Temizleme Aracı Hizmete Alınma" programında konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hazar Gölü'nün ihtiyacından dolayı gemiyi hizmete aldıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimat ve katkılarıyla Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü gayretleriyle bu çalışmanın neticelendiğini aktaran Alpay, şöyle konuştu:

"Daha önce mavi bayrağı olan ve dünya incilerinden biri olan Hazar Gölü'nün yeniden bayrağa kavuşmasını amaçlıyoruz. Elazığ'a turizm potansiyelinin yükselmesine yönelik çalışıyoruz. Bunun için Deniz Temizleme Aracı buraya hibe edildi. İnşallah bugünden sonra hizmet edecek. Gemi yüzey ve dip temizliği yapacak. Büyük yeteneğe sahip olan bu gemi kısa zamanda buraya büyük katma değer katacak."

Sürece destek veren herkese teşekkür eden Alpay, "Bu şehre dair çok umutları olan biriyim. Gücümüz olduğunca hizmet yapmaya devam edeceğiz. Bu işler bir ekip işi. Hiç kimsenin tek başına yapacağı şeyler değil. Bu gemiye 'Hazar'ın Nefesi' adını koyduk. İnşallah kazasız belasız hizmet edecek." dedi.