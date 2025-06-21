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        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu

        Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:59
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        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu
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        Elazığ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.

        Sınav öncesi çeşitli nedenlerle sınava geç kalan bazı adaylar, polislerden yardım istedi.

        Ekipler, yardımcı oldukları öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

        "Dakikalarla yarıştık, gençlerimizi sınava yetiştirdik! İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz yine görevdeydi. Tam zamanında tam da yanı başınızda. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar! Ekiplerimize teşekkürler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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