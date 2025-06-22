Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

        Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K, önceki gün rahatsızlanması üzerine ilçe devlet hastanesine başvurdu.

        Buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

        H.K, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

        İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        YKS'de ikinci gün heyecanı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu
        Elazığ'da polisler, YKS'ye geç kalan öğrencilere yardımcı oldu
        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi (2)
        YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi (2)
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Keban'ı ziyaret etti
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Keban'ı ziyaret etti
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti
        Elazığ'da kenenin ısırdığı kadın tedavi altında
        Elazığ'da kenenin ısırdığı kadın tedavi altında