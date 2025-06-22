Elazığ'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

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