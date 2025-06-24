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        Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:37
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        Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.T'nin kullandığı 06 ZZS 90 plakalı otomobil, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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