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        Elazığ'da "Bilim Kafe" etkinliğinde "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" anlatıldı

        Elazığ'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:51
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        Elazığ'da "Bilim Kafe" etkinliğinde "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" anlatıldı
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        Elazığ'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" programı düzenlendi.

        YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Harput Kalesi'nde FÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

        FÜ Öğretim Üyesi ve Harput Kale Kazıları Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, katılımcılara "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" konulu sunum yaptı.

        Aytaç, daha sonra etkinliğe katılan öğrenci ve akademisyenlere kaleyi gezdirdi.

        - "Tarihimizi hem ilimize hem de bölgemize anlatmaya çalışıyoruz"

        FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, gazetecilere üniversitenin bu yıl 50. yılını kutladığını söyledi.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Fırat Üniversitesi, araştırma üniversitesi etiketi olan devlet üniversitelerinden biridir. Toplumsal katkı anlamında üniversitemizde çok güzel etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri de Harput İç Kale Kazıları. YÖK'ün etkinliğini Harput Kalesi'nde başlatmak istedik. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizde araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin topluma daha rahat bir şekilde iletimini sağlamak için Bilim İletişim Koordinatörlüğü tarafından Bilim Kafe etkinliklerimiz devam edecek. Tarihimizi hem ilimize hem de bölgemize anlatmaya çalışıyoruz."

        Yılmaz, etkinliğe emek verenlere teşekkür etti.

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